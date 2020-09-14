على خطى والده.. نجل جولياني ينوي الترشح لانتخابات عمدة نيويورك

ذكر السياسي الجمهوري الأمريكي، أندريو جولياني، نجل عمدة نيويورك الأسبق وأسطورة مكافحة الجريمة، رودولف جولياني، أنه ينظر في احتمال أن يحذو حذو والده والترشح لانتخابات 2021.

وقال جولياني الابن، في حديث لصحيفة "نيويورك بوست"، أمس الأحد: "بالطبع أنا أفكر في هذا الموضوع. هذا هو ما توجهت به إلي مجموعة أشخاص أثق بهم. من المروع رؤية التحول الذي شهدته المدينة على مدار العامين الماضيين".

ووجه جولياني، الذي يبلغ من العمر 34 عاما ويعمل حاليا مساعدا للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للاتصالات العامة، انتقادات لاذعة إلى عمدة نيويورك الحالي، الديمقراطي بيل دي بلاسيو.

وتابع: "إنني خائف من أننا سنواجه، في حال عدم فوز مرشح صحيح لانتخابات 2021، 4 سنوات جديدة لسياسات دي بلاسيو التي ستذكرنا بأوضاع الثمانينيات من القرن الماضي".

وأردف السياسي الجمهوري الشاب: "إدارة عمدة دي بلاسيو أفشلت نيويورك، إنه لا يثمن إدارة شرطة نيويورك ولا يشيد بما فعلوه من أجل المدينة".

وأضاف: "أحاول حاليا أن أضمن أن الرئيس سيتجاوز خط النهاية لسباق 3 نوفمبر (فائزا) وبعد ذلك سأركز على إيجاد سبل لإنقاذ نيويورك مرة أخرى".

ويسعى بالتالي جولياني الابن إلى تكرار نجاحات والده البالغ 74 عاما والذي تولى منصب عمدة نيويورك من 1994 إلى 2011، حينما تمكن من تحقيق إنجازات كبيرة في مكافحة الجريمة بالمدينة التي كانت تمزقها عصابات متعددة.

المصدر: "نيويورك بوست" + وكالات