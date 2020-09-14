نجل وزيرة العدل في سيئول يخضع لتحقيقات بشأن إجازة مرضية مشبوهة خلال الخدمة العسكرية

يخضع نجل وزيرة العدل في كوريا الجنوبية لتحقيقات حول شبهات تخص استفادته من تسهيلات للحصول على إجازة مرضية حينما كان يؤدي الخدمة العسكرية سنة 2017.

ويشتبه المحققون في استخدام سيو، البالغ من العمر 27 عاما، نفوذ والدته لتحقيق غرضه.

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يشمل التحقيق، الذي يجريه الادعاء العام، المساعد السابق للوزيرة، حينما كانت تترأس الحزب الحاكم، لوجود شكوك حول مشاركته في التدخل والضغط على مسؤولين عسكريين عبر مكالمة هاتفية استفسر خلالها عن إمكانية تمديد الإجازة المرضية للمجند سيو. مثلما طال التحقيق رئيس الوحدة العسكرية المتقاعد حاليا الذي وقعت أحداث القضية في عهده، بالإضافة إلى الجندي الذي تسلم الإبلاغ بتمديد إجازة سيو المرضية.

الادعاء العام يؤكد أن نجل الوزيرة لم يرجع إلى وحدته العسكرية إلا بعد انتهاء إجازته المرضية التي تمكن من تمديدها. وكان حينها مجندا في قاعدة عسكرية لدعم القوات الأمريكية المستقرة في كوريا الجنوبية.

المصدر: وكالة يونهاب