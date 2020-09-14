ترامب يتهم بايدن بالتعاطف مع الشيوعية

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن منافسه في الانتخابات القادمة الديمقراطي جو بايدن يتمسك بأفكار شيوعية، و"هو ما ينعكس في منصته الانتخابية المشتركة مع السناتور بيرني ساندرز".

وقال ترامب متحدثا أمس الأحد، إلى أنصاره في هندرسون بولاية نيفادا: "بصراحة، لا أعتقد أنه يفهم أي شيء على الإطلاق، ... لأنه وافق على بيان مشترك مع بيرني المجنون"، وكان ترامب يلمح خلال ذلك إلى ما يسمى بالبرنامج المشترك الذي اتفق عليه مقر الانتخابات بايدن وساندرز بعد انسحاب السناتور من السباق الانتخابي.

وأضاف ترامب: "هذا يسمى بيان. هل تعرف لماذا يطلق عليه بيان؟ لأن هذا بالفعل خارج من إطار الاشتراكية"، وعلى ما يبدو قصد ترامب هنا "بيان الحزب الشيوعي" لكارل ماركس وفريدريك إنغلز.

وقال:"هذا هو المكان الذي توجد فيه جذورهم".

في وقت سابق، قامت بعض وسائل الإعلام الأمريكية المحافظة، بما في ذلك "فوكس نيوز"، بمقارنة برنامج بايدن وساندرز بـ "بيان الحزب الشيوعي".

المصدر: تاس