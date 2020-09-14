اليابان.. الحزب الحاكم يختار خليفة شينزو آبي

تم انتخاب يوشيهيدي سوغا زعيما للحزب الليبرالي الديمقراطي في اليابان ما يؤهله لرئاسة الحكومة المقبلة.

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وفي المؤتمر الذي عقده الحزب اليوم الاثنين في طوكيو، حظي ترشيح سوغا بتأييد الأغلبية المطلقة للنواب الذين شاركوا في التصويت.

ومن المتوقع أن يتم تعيينه رئيسا جديدا للوزراء في اجتماع مجلسي البرلمان يوم الأربعاء 16 سبتمبر.

وفي وقت سابق، أكد سوغا أنه سيواصل السياسات الاقتصادية والخارجية الرئيسية لسلفه شينزو آبي، الذي أعلن استقالته من منصب رئيس الحكومة نهاية الشهر الماضي.

وطوال حكم آبي في رئاسة الحكومة كان سوغا (71 عاما) أقرب مستشاريه المقربين منه وشغل منصب الأمين العام للحكومة، لكنه فضل البقاء في الخلفية دائما.

نشأ سوغا في القرية، وبعد تخرجه من المدرسة الثانوية غادر إلى طوكيو حيث عمل في إنتاج الكرتون، ثم في سوق السمك. بعد أن وفر قدرا من المال، التحق بأرخص جامعة، ليصبح لاحقا سكرتيرا لأحد السياسيين.

ودخل سوغا مضمار السياسة في عمر متقدم نسبيا حيث أصبح نائبا في البرلمان في سن 47. واختار سوغا عبارة "إذا كانت هناك إرادة، فسيكون هناك طريق أيضا" شعارا له. ويبدأ كل صباح بممارسة الرياضة ويؤدي 100 تمرين لشد عضلات البطن. وهو متزوج ولديه ثلاثة أبناء.

المصدر: وكالات