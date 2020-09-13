أنقرة: على واشنطن التزام الحياد في قضية قبرص

قالت تركيا يوم الاثنين إنه على الولايات المتحدة العودة إلى اتخاذ موقف محايد بشأن قبرص، وذلك بعد أن وقعت واشنطن ونيقوسيا على مذكرة تفاهم لإقامة مركز تدريبي.

واعتبرت الخارجية التركية أن "مذكرة التفاهم لن تخدم السلام والاستقرار في شرق المتوسط وستلحق الضرر بحل المشكلة القبرصية".

وأضافت أن الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة زادت من التوتر في شرق المتوسط.

وتابعت: "ندعو الولايات المتحدة إلى العودة إلى السياسة المحايدة التي تتبعها بشكل تقليدي بشأن جزيرة قبرص والمساهمة في الجهود الرامية إلى التوصل لحل لقضية قبرص".

وصرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في وقت سابق من الشهر الجاري بأن الولايات المتحدة سترفع حظرا فرضته قبل 33 عاما على تزويد قبرص بالسلاح وستعزز تعاونها الأمني مع نيقوسيا.

وقال بومبيو يوم السبت خلال زيارة لقبرص إن واشنطن ما زالت "تشعر بقلق عميق" إزاء تصرفات تركيا في شرق المتوسط حيث تخوض مواجهة مع اليونان وقبرص بشأن المناطق البحرية الغنية بالغاز.

المصدر: "رويترز"