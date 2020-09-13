المركز الأمريكي للأعاصير يحذر سكان برمودا من عواقب "بوليت" على الأرواح والممتلكات

أشار أحدث تحذير أصدره المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إلى أن إعصار "بوليت" اقترب اليوم الأحد من جزيرة برمودا، بعد أن استجمع قواه في المحيط الأطلسي.

وأضاف المركز أنه من المتوقع أن تقترب نواة الإعصار من الجزيرة صباح غد الاثنين وأن "بوليت"، وهو إعصار من الفئة الأولى، يقع على 250 كيلومترا جنوب شرقي برمودا، ويقترب منها بسرعة 21 كيلومترا في الساعة.

ووجه المركز تحذيرا للسكان ونصحهم بالإسراع في استكمال الاستعدادات لحماية الأرواح والممتلكات.

ولفت إلى أن التنبؤات تشير إلى أن الإعصار قد يضرب برمودا، وهي منطقة بريطانية تتمتع بحكم ذاتي برياح قوية تصل سرعتها إلى 129 كيلومترا في الساعة وتستمر فترة طويلة مع هطول أمطار غزيرة.

المصدر: "رويترز"