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خبير: "سالي" ستتحول إلى إعصار مع وصولها إلى لويزيانا

أخبار العالم

خبير:
AFP
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قال بنجامين شو أحد المسؤولين بهيئة الطقس الوطنية الأمريكية اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن تتحول العاصفة المدارية "سالي" لإعصار من الفئة الثانية.

وأضاف أن الإعصار، سيترافق برياح سرعتها 161 كيلومترا في الساعة، عند وصوله إلى اليابسة في جنوب شرق ولاية لويزيانا يوم الثلاثاء.


وأضاف أن العاصفة ستتحرك ببطء في جنوب شرق لويزيانا، وربما تتسبب في هطول أمطار غزيرة في مدينة نيو أورليانز التي تقع تحت مستوى سطح البحر.

المصدر: رويترز

 

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