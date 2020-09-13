استطلاع ألماني: تراجع فرص لاشيت الطامح لخلافة ميركل

أظهر استطلاع لآراء الناخبين، أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا يتجه للفوز بالانتخابات المحلية في ولاية نورد راين فستفاليا اليوم الأحد، لكن نصيبه من الأصوات تقلص.

وسيؤثر هذا التراجع سلبا على طموح رئيس وزراء الولاية آرمين لاشيت، في خلافة المستشارة أنغيلا ميركل.

وكان لاشيت يأمل في زيادة حصة الديمقراطيين المسيحيين في الأصوات بالانتخابات المحلية، لدعم مركزه قبيل خوض انتخابات زعامة الحزب في ديسمبر المقبل.

لكن استطلاعا لآراء الناخبين، أجري لصالح شبكة البث "دابليو.دي.آر"، أظهر تراجع التأييد للاتحاد الديمقراطي المسيحي 1.5 نقطة مئوية عن الانتخابات المحلية السابقة التي أجريت في 2014 مسجلا 36.0 بالمئة.



وجاء الحزب الديمقراطي الاجتماعي في المركز الثاني بتأييد نسبته 23.5 بالمئة، وبلغت نسبة التأييد لحزب الخضر 19 المئة.

المصدر: رويترز





