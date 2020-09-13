احتجاج في إسطنبول على إعادة "شارلي إيبدو" نشر كاريكاتور مسيء للنبي محمد

تظاهر حوالي 200 شخص في إسطنبول احتجاجا على قرار صحيفة "شارلي إيبدو"، إعادة نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد.

وحمل بعض المتظاهرين في ميدان بايزيد على الجانب الأوروبي من إسطنبول لافتات تحذر "شارلي إيبدو" والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أنهما "سيدفعان ثمنا باهظا".

واستنكرت وزارة الخارجية التركية قرار إعادة نشر الرسوم التي "تقلل من احترام ديننا ونبينا".

وأعادت الصحيفة الأسبوعية الفرنسية الساخرة، التي تعرضت لهجوم نفذه مسلحون إسلاميون عام 2015، نشر رسومها المسيئة مع بدء محاكمة المتهمين بالهجوم في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي 7 كانون يناير 2015، قتل 12 شخصا بمن فيهم بعض أشهر رسامي الكاريكاتور في فرنسا، عندما قام الأخوان سعيد وشريف كواشي بإطلاق النار في مكاتب الصحيفة بباريس.

المصدر: أ ف ب