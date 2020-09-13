متظاهرون إسرائيليون يغلقون مدخل مطار بن غوريون لمنع سفر نتنياهو لواشنطن ويطالبون باستقالته

تظاهر مئات الإسرائيليين ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وأغلقوا مدخل مطار بن غوريون لمنعه من السفر إلى واشنطن، مشيرين إلى أنهم لن يغادروا الساحات حتى يستقيل.

وقبيل توجهه لواشنطن تعرض نتنياهو لانتقادات شديدة لاعتبار أنه يغادر البلاد متهربا من مسؤوليته فيما تعيش أزمة اقتصادية وسياسية حادة متزامنة مع تفشي وباء كورونا.

وقالت حركة "الأعلام السوداء" المعارضة: "بينما لا نفهم الأوامر ونختنق تحت نير الأزمة الاقتصادية، سيشرب نتنياهو الكوكتيلات في الحفلات بواشنطن. انفصاله التام عن الواقع وسياسته الفاشلة يثير الاستياء، فيما هناك العديد من المواطنين والمواطنات القادرين على تولي القيادة لرعاية مصالحهم. بيبي اذهب ولا تعود".

كما يحتجون المتظاهرون على توقيع اتفاقي التطبيع مع الإمارات والبحرين من قبل شخص متهم بقضايا جنائية.

Reuters

المصدر: وكالات