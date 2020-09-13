واشنطن ترحب بنيّة صربيا تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية

رحبت الولايات المتحدة، بإعلان صربيا نيتها تصنيف "حزب الله" "كيانا إرهابيا"، وذلك بموجب اتفاق تعاون اقتصادي أبرمته مؤخرا مع كوسوفو برعاية أمريكية.

وجاء في بيان الخارجية الأمريكية أن "إعلان صربيا أنها ستصنف "حزب الله" بأكمله منظمة إرهابية خطوة بارزة أخرى تحد من قدرة تلك الجماعة المدعومة إيرانيا على العمل في أوروبا".

وأضاف البيان أن "حزب الل"ه واصل التدبير لهجمات إرهابية في أوروبا وشراء معدات عسكرية وجمع التمويل".

وكتب بومبيو أن عمليات "حزب الله" في أوروبا تتساقط كأحجار الدومينو، وأن "إعلان صربيا أنها ستصنفه منظمة إرهابية، يساعد في تقييد قدرة المنظمة الإرهابية على جمع الأموال والعمل في المنطقة. خطوة عظيمة من الرئيس الصربي!".

The dominoes are falling on Hizballah’s European operations. Serbia’s announcement that it will designate Hizballah in its entirety helps to further restrict the terrorist organization’s ability to fundraise and operate in the region. Great move by President @avucic! — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 13, 2020

المصدر: وكالات