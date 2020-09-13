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سيناتور روسي يعلق على احتمال تعطيل "السيل الشمالي-2"

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سيناتور روسي يعلق على احتمال تعطيل
Reuters
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علق نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جاباروف على سيناريوهات أوردتها صحيفة " بوليتيكو" لتخلي ألمانيا عن "السيل الشمالي-2" لضخ الغاز الروسي إلى أوروبا.

وقال في حديث إذاعي: "وجود مثل هذا العدد الكبير من الخيارات يعني فقط، أنه لا يوجد خيار... لا داعي لابتكار عدة خيارات".

وأضاف: "الألمان شعب عملي. لقد بدأوا بأنفسهم في إثارة هذا الموضوع  وهذا يشير إلى أنهم يحاولون الخروج من ضغط الأمريكان وتنفيس هذا الضغط تدريجيا".

وأكد أنه بمرور الوقت، سيهدأ الموقف حول المدون أليكسي نافالني، خاصة وأنه عاد لوعيه وسيدلي قريبا بإفادته حول ما حدث له وطبيعة مرضه.

المصدر: نوفوستي

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