الولايات المتحدة.. فرق الإنقاذ تستأنف البحث عن ضحايا حرائق الغابات

استأنفت فرق الإنقاذ الأمريكية البحث عن ضحايا حرائق الغابات المستعرة في ولايات أوريغون وكاليفورنيا وواشنطن غربي البلاد، والتي خلفت خسائر بشرية والتهمت ملايين الفدادين.

ودمرت حرائق الغابات التي تجتاح الولايات الثلاث آلاف المنازل ونحو 12 بلدة هذا الصيف وأودت بحياة أكثر من 24 شخصا منذ أوائل أغسطس الماضي.

ووصفت حاكمة ولاية أوريغون كيت براون الحرائق، بأنها "حدث يأتي مرة كل جيل"، بينما قال مدير مكتب إدارة الطوارئ بالولاية، آندرو فيلبس، إن السلطات تتأهب لاحتمال سقوط عدد كبير من الضحايا جراء الحريق.



وأكد مكتب إدارة الطوارئ في أوريغون مصرع ما لا يقل عن 10 أشخاص جراء الحرائق في الولاية، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين فيما 38 حريقا تستعر في أوريغون.

وفي كاليفورنيا، أفادت إدارة مكافحة الحرائق بأن عشرات الآلاف من رجال الإطفاء كانوا يكافحون 28 حريقا السبت، حيث ساعدهم تحسن الأحوال الجوية في احتواء معظم الحرائق.

واحترق أكثر من أربعة آلاف منزل ومبنى خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في كاليفورنيا التي أتت النيران على ثلاثة ملايين فدان من أراضيها.

المصدر: رويترز