"تختبئ في قاع المحيط".. جنرال إيراني يكشف عن ميزات غواصة "فاتح"

تحدث قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني الأميرال حسين خانزادي لأول مرة لوسائل الإعلام عن خصائص غواصة "فاتح" التي قال إنها "قادرة على الاختباء في قاع المحيط".

وفي حديث لوكالة "فارس"، وصف خانزادي "فاتح" بأنها غواصة شبه ثقيلة محترفة تتميز بقدرات تكتيكية وقادرة على النزول إلى قاع المحيط في عملية صعبة للغاية ومعقدة وخطيرة، حيث يمكن أن تختبئ هناك.

وأكد أن الغواصة قادرة على إطلاق طوربيد "الفجر" الذي تضاعف مداه ويصيب أهدافه على مسافات بعيدة.

وأضاف: "تستخدم الغواصة الألغام الذكية ولديها القدرة على توجيه اللغم من مسافة إلى النقطة المطلوبة، كما تستخدم منظومة "سونار 380 درجة"، وبإمكانها إطلاق صاروخ "جاسك" من تحت الماء".

ويوم الخميس الماضي، أطلق الجيش الإيراني المرحلة الرئيسية لمناورة "ذوالفقار 99 " الكبرى في بحر عمان التي تستمر 3 أيام تحت شعار "الأمن المستدام تحت ظل الاقتدار الدفاعي"، بمشاركة قطع بحرية وغواصات ووحدات طيران ومنظومات رادارية وصاروخية تابعة لمقر "خاتم الأنبياء" للدفاع الجوي، ووحدات من القوة البرية ومقاتلات القوة الجوية.

المصدر: فارس







