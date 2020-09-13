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بومبيو: إفصاح الدول عن تعبها من مشاكل الماضي مع إسرائيل جاء ثمرة لجهود ترامب

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بومبيو: إفصاح الدول عن تعبها من مشاكل الماضي مع إسرائيل جاء ثمرة لجهود ترامب
/FW1F/Paul Simao
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هيأ الظروف للدول حتى تفصح أنها تعبت وضاقت ذرعا بمشاكل الماضي مع إسرائيل.

وكتب على "تويتر": "هيأ الرئيس دونالد ترامب الظروف للدول حتى تقول: تعبنا من مشاكل الماضي وضقنا ذرعا بها. نريد أن نعترف بحق وجود دولة إسرائيل".

وكان ترامب أعلن الجمعة عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين، كما نشر بيانا ثلاثيا مشتركا عن الولايات المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل يوضح تفاصيل اتفاق السلام.

يأتي ذلك بعد شهر من الإعلان عن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض، لتصبح الإمارات ثالث دولة عربية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل وتقيم علاقات رسمية بين البلدين، بعد مصر والأردن.

المصدر: RT + وكالات

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