رد أوروبي عنيف على اتّهام جونسون بروكسل بحصار بريطانيا

رفضت إيرلندا تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، التي اتهم فيها الاتحاد الأوروبي بالسعي لزعزعة استقرار بلاده عشية أسبوع ثان من محادثات بريكست.

وكذبت وزيرة العدل الإيرلندية هيلين ماكنتي اتهامات جونسون بروكسل بتهديد وحدة أراضي بريطانيا، بفرض "حصار" غذائي على إيرلندا الشمالية، يفصلها عن باقي المناطق البريطانية وقالت: "ببساطة ليس الأمر كذلك".

وتابعت: "أي إيحاء بأن ذلك سيؤدي إلى إقامة حدود جديدة، هو ببساطة غير صحيح".

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وقالت ماكنتي، إنه سبق أن تم الاتفاق على بروتوكول حول إيرلندا الشمالية في معاهدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وافق عليه الطرفان يضمن نزاهة المنافسة بعد بريكست، والامتثال لمعاهدة السلام الموقعة في العام 1998 والتي وضعت حدا لثلاثة عقود من النزاع في المقاطعة البريطانية.

المصدر: أ ف ب