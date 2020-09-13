شاهد: "ماذا تفعله بحق الجحيم؟".. أسترالية تتعرض لمعاملة خشنة من الشرطة

تناقل رواد التواصل فيديو يظهر ضابطا مسلحا في الشرطة الأسترالية، وهو يسحب بالقوة امرأة مذعورة من سيارتها عند نقطة تفتيش صحية بولاية فيكتوريا الخاضعة للإغلاق.

ويظهر الفيديو كيف أوقفت الشرطة المواطنة ناتالي بونيت (29 عاما) وهي ترتدي كمامة، عند نقطة التفتيش في مدينة كالكابو بولاية فيكتوريا أمس السبت، للتحقق من هويتها.

وفي الفيديو يفتح الشرطي باب السيارة ويمسك بيد السائقة ليسحبها قسرا من السيارة رغم مقاومتها الشرسة.

وصرخت: "ماذا تفعل؟ ما الذي تفعله بحق الجحيم؟".

ونشرت بونيت الفيديو على صفحتها في "فيسبوك" وحذرت الراغبين في مشاهدته بالقول "إذا كنت تريد أن ترى الفيديو.. ستشعر بالاشمئزاز. أنا أرتجف وأبكي وفي ولا أصدق لأنهم تعاملوا معي بهذه الطريقة".

المصدر: صحيفة "ديلي ستار"