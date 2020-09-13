ترامب: على بلومبيرغ أن يبتعد عن السياسة

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد سلسلة تغريدات على "تويتر"، تساءل فيها عن سبب الدعم الهائل الذي أعلن عنه الملياردير الأمريكي مايك بلومبيرغ لمنافسه جو بايدن.

وكتب ترامب: "في عالم التكنولوجيا فائقة الدقة، لماذا لم يتحد أي شخص ميني مايك بلومبيرغ؟ هذه الأشياء العادية جدا، والتي يفترض أنه عفا عليها الزمن، والتي يبيعها للكثيرين؟ هل استخدم منصبة كرئيس بلدية نيويورك ليخلق ما هو الآن احتكار له؟ فقط أسأل؟".

In the highly competitive world of high tech, how come nobody has ever challenged Mini Mike Bloomberg and his very average, & supposedly outdated, “stuff” that he sells to so many? Did he use his position as Mayor of New York to create what is now a monopoly? Just askin’? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 13, 2020



وأشار في تغريدة أخرى، إلى أنه على بلومبيرغ، أن يوجه اهتماماته بعيدا عن السياسة بعد أن خسر جولة الترشيح للحزب الديمقراطي.

وقال: "اعتقدت أن ميني مايك قد انتهى من السياسة الديمقراطية بعد أن أنفق ملياري دولار، وقدم أسوأ وأقل أداء للمناظرات في تاريخ السياسة الرئاسية. أنهى بوكاهونتاس حياته السياسية في السؤال الأول".

I thought Mini Mike was through with Democrat politics after spending almost 2 Billion Dollars, and then giving the worst and most inept Debate Performance in the history of Presidential Politics. Pocahontas ended his political career on first question, OVER! Save NYC instead. https://t.co/WgbVvEUt2N — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 13, 2020



يشار إلى أن وسائل إعلام أمريكية نقلت عن الملياردير الأمريكي مايك بلومبيرغ عزمه إنفاق 100 مليون دولار لمساعدة المرشح الديمقراطي جو بايدن على الفوز بفلوريدا في انتخابات نوفمبر المقبل.

المصدر: "وكالات"