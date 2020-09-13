اليونان تعد بإنشاء مركز دائم للمهاجرين بعد حريق ليسبوس

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الأحد، أن بلاده ستبني مركز استقبال دائم للمهاجرين في جزيرة ليسبوس ليحل محل مخيم اللاجئين المكتظ الذي دمره الحريق مؤخرا.

وقال ميتسوتاكيس خلال مؤتمر صحفي إن بناء مركز استقبال سيكون فرصة لإعادة ضبط السياسة الخاصة بالتعامل مع المهاجرين المخالفين.

إقرأ المزيد

وأضاف: "نريد تحويل هذه المشكلة إلى فرصة.. يجب أن تشارك أوروبا بشكل أكبر في إدارة المركز الجديد في أي مكان نقرر إقامته فيه بنهاية المطاف".

ويوم الجمعة، أكدت السلطات اليونانية أنها لا تنوي إجلاء مزيد من المهاجرين من جزيرة ليسبوس، بعد أن دمر الحريق مخيم موريا، وشرعت في إقامة مخيم جديد لآلاف المشردين جراء الحريق، مما أثار احتجاجات المهاجرين المطالبين بالرحيل عن الجزيرة.

المصدر: "رويترز"