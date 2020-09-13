إسرائيل.. الحكم على عارضة أزياء بخدمة المعوقين 9 أشهر وغرامة طائلة

أصدر القضاء الإسرائيلي اليوم الأحد حكما على عارضة الأزياء بار رفائيلي بخدمة المجتمع تسعة أشهر، بتهمة التهرب الضريبي.

وينص بيان صدر اليوم عن إدارة المحاكم في إسرائيل على أن العارضة (35 عاما) التي أصبحت شخصية تلفزيونية تحظى بشعبية في بلادها كلفت بخدمة المجتمع خمسة أيام أسبوعيا في مركز للمصابين بإعاقات جسدية قرب تل أبيب.

كما يقضي الحكم بسجن والد العارضة البالغ من العمر 65 عاما لمدة 16 شهرا، اعتبارا من 21 سبتمبر الجاري.

كما قرر القضاء تغريم كل منهما مبلغ 2.5 مليون شيكل (أي أكثر من 722 ألف دولارا) فوق الضرائب المستحقة عليهما.

وأفادت صحيفة "هآرتس" بأن المحكوم عليهما سيدفعان للسلطات إجمالا حوالي 25 مليون شيكل (7.2 مليون دولار) بما في ذلك الفائدة.

وأقرت العارضة المعروفة على وجه الخصوص بعلاقاتها العاطفية السابقة مع الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو بالتهرب من سداد الضرائب على أرباح جنتها من عملها العالمي بقيمة نحو 7.2 مليون دولار، وذلك ضمن إطار صفقة مع الادعاء تشمل أيضا والدتها ووكيلة أعمالها تسيبي رفائيلي.

المصدر: رويترز