 
مباشر

محتجون يحاولون الاقتراب من حي في مينسك يقطنه كبار المسؤولين

أخبار العالم

محتجون يحاولون الاقتراب من حي في مينسك يقطنه كبار المسؤولين
Reuters Tut.By via REUTERS
عربة شرطة في العاصمة البيلاروسية مينسك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oq84

وصلت قافلة من العربات الأمنية إلى مكان تجمع للمحتجين في مينسك، حاولوا الانطلاق منه إلى حي يقطنه عدد من كبار المسؤولين.

إقرأ المزيد
احتجاجات وسط عاصمة بيلاروس.. والشرطة توقف 250 شخصا
احتجاجات وسط عاصمة بيلاروس.. والشرطة توقف 250 شخصا

وذكرت وكالة "نوفوستي" مساء اليوم الأحد، أن الآلاف من أنصار المعارضة تجمعوا في شارع "بوبيديتيلي" وسط مينسك، عند تقاطعه مع شارع "دروزدي" حيث يقطن عدد من كبار المسؤولين.

وفي وقت سابق من اليوم، تداولت مواقع إلكترونية تابعة للمعارضة دعوات إلى تغيير مكان التجمع التقليدي، من مشارف "قصر الاستقلال" الواقع في شارع "بوبيديتيلي" (حيث مقر الرئيس ألكسندر لوكاشينكو)، إلى شارع "دروزدي".

وتابعت "نوفوستي" أن قوى الأمن سارعت إلى المكان ذاته، وبدأت بتوقيف وتفريق المشاركين في التجمع".

وتشهد بيلاروس أزمة سياسية حادة منذ إعلان السلطات في 9 أغسطس الماضي عن فوز الرئيس لوكاشينكو بالانتخابات الرئاسية الأخيرة بحصوله على 80% من الأصوات، الأمر الذي رفضت المعارضة الاعتراف به، متهمة السلطات بتزوير نتائج الاقتراع. 

وخلفت الاشتباكات بين المتظاهرين والأمن مئات المصابين، فيما أعلنت السلطات مقتل ثلاثة أشخاص.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا