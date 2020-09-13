محتجون يحاولون الاقتراب من حي في مينسك يقطنه كبار المسؤولين

وصلت قافلة من العربات الأمنية إلى مكان تجمع للمحتجين في مينسك، حاولوا الانطلاق منه إلى حي يقطنه عدد من كبار المسؤولين.

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وذكرت وكالة "نوفوستي" مساء اليوم الأحد، أن الآلاف من أنصار المعارضة تجمعوا في شارع "بوبيديتيلي" وسط مينسك، عند تقاطعه مع شارع "دروزدي" حيث يقطن عدد من كبار المسؤولين.

وفي وقت سابق من اليوم، تداولت مواقع إلكترونية تابعة للمعارضة دعوات إلى تغيير مكان التجمع التقليدي، من مشارف "قصر الاستقلال" الواقع في شارع "بوبيديتيلي" (حيث مقر الرئيس ألكسندر لوكاشينكو)، إلى شارع "دروزدي".

وتابعت "نوفوستي" أن قوى الأمن سارعت إلى المكان ذاته، وبدأت بتوقيف وتفريق المشاركين في التجمع".

وتشهد بيلاروس أزمة سياسية حادة منذ إعلان السلطات في 9 أغسطس الماضي عن فوز الرئيس لوكاشينكو بالانتخابات الرئاسية الأخيرة بحصوله على 80% من الأصوات، الأمر الذي رفضت المعارضة الاعتراف به، متهمة السلطات بتزوير نتائج الاقتراع.

وخلفت الاشتباكات بين المتظاهرين والأمن مئات المصابين، فيما أعلنت السلطات مقتل ثلاثة أشخاص.

المصدر: نوفوستي