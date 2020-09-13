احتجاجات وسط عاصمة بيلاروس.. والشرطة توقف 250 شخصا

أوقفت الشرطة البيلاروسية نحو 250 شخصا شاركوا، اليوم الأحد، في مظاهرات احتجاجية في العاصمة مينسك، حسبما أوردت السلطات.

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وأفادت متحدثة باسم وزارة الداخلية البيلاروسية عبر قناتها في "تلغرام"، بأن حوالي 250 شخصا تم توقيفهم في مختلف مناطق العاصمة، مشيرة إلى أن "جميعهم استخدموا أعلاما ورموزا أخرى غير مسجلة وفق النظام المتبع، وشعارات مختلفة المضامين، ما فيها مسيئة".

فيما ذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للمشاركين في الاحتجاجات في أنحاء البلاد اليوم لم يتجاوز 3 آلاف.

Reuters Tut.By via REUTERS

فيما نقلت وكالة "إنترفاكس" عن شهود عيان أن الآلاف تجمعوا بشارع الاستقلال في وسط مينسك للمشاركة في مسيرة احتجاجية لأنصار المعارضة.

وأضافت الوكالة أن المتظاهرين يتوجهون نحو نصب "مينسك مدينة البطولة"، حيث مقر الرئيس ألأكسندر لوكاشينكو. وبحسب الشهود فقد أغلقت قوات الأمن الطريق إلى النصب، وهو جزء من المجمع التذكاري المبني إحياء لأحداث حرب الاتحاد السوفيتي ضد ألمانيا النازية، دون ورود تقارير عن توقيفات أو اشتباكات بين المتظاهرين وعناصر الأمن.

وتشهد بيلاروس أزمة سياسية حادة منذ إعلان السلطات، في 9 أغسطس الماضي، عن فوز الرئيس لوكاشينكو بالانتخابات الرئاسية الأخيرة بعد حصوله على 80% من الأصوات، الأمر الذي رفضت المعارضة الاعتراف به، متهمة السلطات بتزوير نتائج الاقتراع.

وخلفت الاشتباكات بين المتظاهرين والأمن، مئات المصابين، فيما اعترفت السلطات بمقتل ثلاثة أشخاص.

المصدر: إنترفاكس + تاس