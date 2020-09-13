لافروف: منظمة شنغهاي للتعاون تضيف صوتها بشكل أنشط للمناقشات في الأمم المتحدة و"G20"

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن منظمة شنغهاي للتعاون ترفع سمعتها في أكبر المنصات الدولية مثل الأمم المتحدة ومجموعة "G20".

وقال لافروف، في حديث لقناة "روسيا-1" تم نشر نصه اليوم الأحد على موقع الخارجية الروسية: "أعتقد أن منظمة شنغهاي للتعاون تمثل إحدى الآليات الواعدة والأحدث بشكل أكبر لحماية الأولويات في السياسة الخارجية".

وتابع لافروف: "ناهيك عن ضمان منظمة شنغهاي للتعاون والاستقرار وتهيئتها الظروف للتقدم الاقتصادي والاجتماعي على أراضي الدول الأعضاء، فإنها تضيف صوتها بشكل أنشط إلى المناقشات الدولية في الأمم المتحدة ومجموعة العشرين، ويجب الإشارة إلى أن هذا الصوت بناء للغاية".

واعتبر وزير الخارجية الروسي أن موقع منظمة شنغهاي للتعاون "يمثل بديلا لهؤلاء الذين يريدون بسط الهيمنة في إدارة شؤون العالم، ويدور الحديث بالدرجة الأولى عن شركائنا الغربيين".

وتأسست منظمة شنغهاي للتعاون في 15 يونيو 2001 من قبل روسيا والصين وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، لتنضم إلى قائمة الدول الأعضاء في 2017 الهند وباكستان.

واختتمت يوم الخميس الماضي في موسكو اجتماعات لوزراء الخارجية للدول الأعضاء تم خلالها تبني مجموعة وثائق حول عدد من القضايا الدولية، ومن المتوقع أن يتم النظر فيها خلال قمة المنظمة المرتقبة شهر نوفمبر المقبل.

المصدر: RT + وكالات