وزير إسرائيلي يستقيل رفضا لخطة الإغلاق الشامل

قدم وزير الإسكان الإسرائيلي يعقوب ليتسمان استقالته من منصبه اليوم الأحد احتجاجا على توجه الحكومة للمصادقة على فرض الإغلاق الشامل لاحتواء فيروس كورونا خلال فترة الأعياد اليهودية.

وقال ليتسمان، وهو من اليهود المتدينين ورئيس كتلة "يهدوت هتوراة"، في رسالة استقالته التي بعثها إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إنه "جرى التخطيط مسبقا لقرار فرض إغلاق كامل في الأعياد انطلاقا من عدم احترام أعياد إسرائيل، وذلك مقابل أمور أخرى لم يجرؤوا على المس بها".

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وأضاف أن منسق كورونا في إسرئيل روني غمزو، خطط مسبقا للإغلاق في الأعياد اليهودية، وأنه يعتقد أنه تعين على الحكومة فرض الإغلاق قبل أسابيع.

وعبر نتنياهو عن أسفه الشديد لقرار ليتسمان، وقال أنه "يقدره كثيرا ويحترم قراره"، لكنه أضاف أنه "يجب المضي قدما، واتخاذ القرارات اللازمة لدولة إسرائيل خلال فترة كورونا وسنفعل ذلك".

وتعقد الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، جلسة خاصة للتصويت على توصيات وقرارات "كابنيت كورونا" بفرض الإغلاق الشامل في البلاد خلال فترة الأعياد اليهودية، وإغلاق المدارس منذ يوم الأربعاء المقبل.

وهدد عدد من الوزراء بالتصويت ضد قرار "كابنيت كورونا"، بفرض الإغلاق الشامل خلال الأعياد اليهودية، وهو الموقف الذي أعلن عنه وزير الاقتصاد عمير يرتس ووزير السياحة، أساف زمير.

من جانبه، أقترح وزير التربية والتعليم، يوآف غالانت، تأجيل تعليق الدراسة إلى يوم الجمعة المقبل، على أن يتم استئناف الدراسة بالمدارس لجميع المراحل بعد انتهاء الأعياء اليهودية في 11 أكتوبر المقبل.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية