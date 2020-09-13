نعم لاتفاقية التطبيع ولا للموّقع.. "الأعلام السوداء" تلاحق نتنياهو إلى البيت الأبيض

يستعد عشرات الإسرائيليين القاطنين بالولايات المتحدة للتظاهر ضد رئيس وزرائهم بنيامين نتنياهو الثلاثاء خلال مشاركته في مراسم توقيع اتفاقية التطبيع مع الإمارات والبحرين بالبيت الأبيض.

وحسب القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، فإن التظاهرة ستكون امتدادا للتظاهرات المعروفة باسم "الأعلام السوداء"، التي تقام في إسرائيل كل يوم سبت على خلفة توجيه لائحة الاتهام ضد نتنياهو بثلاث ملفات جنائية تتعلق بالفساد، حيث أعرب الإسرائيليون الذين سيتظاهرون في واشنطن، عن دعمهم للمتظاهرين ضد نتنياهو أمام مقره الرسمي في شارع بلفور في القدس.

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وينتمي هؤلاء إلى حركة الاحتجاج UnXeptable (غير مقبول)، وهي حركة أطلقها نشطاء في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة، ويمتلكون أكثر من عشرين خلية في جميع أنحاء العالم.

ويتظاهر أعضاء الحركة أسبوعيا، في تضامن عابر للقارات مع المتظاهرين ضد نتنياهو في إسرائيل، مطالبينه بالاستقالة من منصبه، بسبب قضايا الفساد، وبسبب إلحاق الضرر الممنهج، "بمؤسسات الديمقراطية الإسرائيلية وقيمها"، أي الشرطة والنيابة العامة والقضاء المشرف على محاكمة نتنياهو.

وسيحمل المتظاهرون لافتات تعبر عن دعمهم لاتفاقيات التطبيع مع الإمارات والبحرين، وتحفظهم في نفس الوقت، على الشخص المُوقّع عليها من الجانب الإسرائيلي. والغرض من التظاهرة، هو إخبار العالم أجمع، أن المراسم ليست مراسم شرعية، لأن الاتفاقية موقعة من قبل رئيس حكومة، يعمل أثناء اتهامه بارتكاب جرائم، ويهدد مكانة إسرائيل كدولة ديمقراطية.

المصدر: i24News