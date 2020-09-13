بريطانيا تتجاوز عقوبات مفروضة على تصدير الإلكترونيات الفضائية إلى روسيا

قال ميخائيل ساشكوف نائب مدير معهد العلوم الفلكية بأكاديمية العلوم الروسية، إن روسيا وبريطانيا حلتا موضوع توريد الإلكترونيات للتلسكوب الفضائي Spektr-UF، رغم عقوبات عام 2014.

وذكّر بأن الصعوبات التي ظهرت في 2014، لم تسمح للشركة البريطانية E2V بإمداد روسيا بالمعدات اللازمة لأنها تستخدم في إنتاجها قطعا أمريكية تندرج تحت متطلبات ITAR - قواعد تصدير السلع والخدمات الدفاعية.

وأضاف: "تم استلام عينات من المنتجات من بريطانيا - قطع إلكترونية لجهاز استقبال الإشعاعات. اسمحوا لي أن أذكركم أنه كانت هناك سابقا مشاكل في توريدها بسبب العقوبات، مما افترض ضرورة تغيير بعض التصاميم واستخدام المكونات المسموح بها".

وأشار إلى أنه وفقا للعقد الحالي، يجب إنجاز تسليم جميع المعدات في عام 2022.

ومرصد الفيزياء الفلكية Spektr-UF (مرصد فضائي عالمي) مخصص لعمليات الرصد والمراقبة في المجال الذي لا يمكن الوصول إليه بواسطة التلسكوبات الأرضية. وقدراته قريبة من قدرات تلسكوب الفضاء الأمريكي هابل.

المصدر: تاس