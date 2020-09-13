"بلومبرغ": شركة أمريكية شاركت بحجب مواقع إلكترونية في بيلاروس

ذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن شركة Sandvine الأمريكية، زودت سلطات بيلاروس بتكنولوجيا لحجب المواقع الإلكترونية في البلاد خلال الانتخابات الرئاسية.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة، أن ممثلين عن الشركة الأمريكية، التقوا بمسؤولين من بيلاروس، وبعد ذلك قاموا بتسليم المعدات اللازمة للسلطات في مينسك.

من جانبها، امتنعت شركة Sandvine عن التعليق على خبر الوكالة، ولم تستجب وزارة الداخلية في بيلاروس لطلب الوكالة أيضا بالتعليق.

وشهدت جميع أنحاء بيلاروس مشاكل في الإنترنت خلال الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس. وبسبب ضعف الاتصال، لم يتم تحميل المواقع، ولم تعمل محركات البحث و"يوتيوب" وتعطلت برامج المراسلة في كمبيوترات الهيئات الحكومية.

وفي صباح يوم 12 أغسطس، عاد عمل الإنترنت عبر الهاتف المحمول والشبكات الاجتماعية في مينسك.

وذكرت وزارة الاتصالات والمعلومات في الجمهورية، أنه تم في الفترة من 9 إلى 11 أغسطس تسجيل صعوبة كبيرة في الوصول إلى خدمات وموارد الإنترنت من جانب المشتركين بسبب الهجمات الإلكترونية المتعددة على البنية التحتية لشبكات الاتصالات الخاصة بشركات التشغيل البيلاروسية، وعلى المواقع الإلكترونية للهيئات والمؤسسات الحكومية.

المصدر: نوفوستي