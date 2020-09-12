ترامب: جميع الانتخابات التي جرت عبر البريد كانت كارثية وفاشلة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن جميع الانتخابات التي أجريت عبر البريد كانت كارثية وفاشلة، واتسمت بعدد كبير من أوراق الاقتراع المفقودة والتزوير.

وأضاف ترامب في تغريدة على "تويتر" يوم السبت أن "الخداع غير الضروري في الاقتراع عبر البريد هو أكبر تهديد لديمقراطيتنا، والديمقراطيون يعرفون ذلك".

The Unsolicited Mail In Ballot Scam is a major threat to our Democracy, & the Democrats know it. Almost all recent elections using this system, even though much smaller & with far fewer Ballots to count, have ended up being a disaster. Large numbers of missing Ballots & Fraud! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 12, 2020

وتابع قائلا: "معظم الانتخابات الأخيرة التي استخدمت النظام على الرغم من أنه كان هناك عدد أقل من بطاقات الاقتراع لفرزها انتهى بكارثة، حيث ضاع عدد كبير من بطاقات الاقتراع وتعرضت للتزوير".

وأضاف أن "هذه الطريقة لا تسمح بتحديد نتائج التصويت بدقة وسرعة"، مشيرا إلى أنه "يقصد في المقام الأول التهديد بالتزوير والتزوير على نطاق واسع للأصوات، والتصويت عن "الموتى"، وتصويت أشخاص لا يحق لهم المشاركة في الانتخابات".

يذكر أن ترامب أبدى مرارا معارضته للتصويت عبر البريد الذي يطالب به الديمقراطيون، منعا للتدخل الأجنبي.

المصدر: RT