الكنيسة النمساوية تدعو إلى إجلاء اللاجئين عن مخيمات اليونان

دعت الكنيسة الكاثوليكية النمساوية إلى سرعة إجلاء اللاجئين عن مخيم "موريا" بجزيرة ليسبوس اليونانية في بحر إيجة وإنقاذهم من الأوضاع الكارثية غير الإنسانية بعد احتراق المخيم.

وقال رئيس أساقفة النمسا الكاردينال كريستوف شونبرون، إنه "تأثر كثيرا لصور البؤس خاصة لأطفال اللاجئين"، مشيرا إلى أن "هذه الأزمة تدعونا إلى مسؤولية لا يمكننا الاستغناء عنها".

وأضاف: "ما يهم الآن هو العمل السريع والحاسم".

وتابع: "لا يجب أن ننظر في الاتجاه الآخر.. لا يوجد بديل عن الإجلاء السريع والمنهجي لطالبي اللجوء من المخيمات اليونانية".

وأعلنت السلطات اليونانية الجمعة، أنها لا تنوي إجلاء مزيد من المهاجرين عن جزيرة ليسبوس، بعد الحريق المدمر الذي حصل في مخيم "موريا" المكتظ بطالبي اللجوء.

وفي أعقاب الحريق، نقلت سلطات اليونان من الجزيرة إلى برها الرئيسي 406 أطفال دون مرافقة من نزلاء المخيم الذين يقدر عددهم الإجمالي بـ13 ألف شخص (ما يتجاوز بستة أضعاف قدرة المخيم الاستعابية)، ووجد الباقون أنفسهم بالعراء دون مأوى وغذاء.

ورجح المسؤولون اليونانيون أن الحريق المدمر جاء بـ"فعل فاعل"، بعد فرض إجراءات العزل الصحي على نزلاء المخيم الذين تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا.

المصدر: "وكالات"