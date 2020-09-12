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أردوغان لماكرون: نعرفكم جيدا فأنتم من قتلتم مليون جزائري و800 ألف رواندي

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أردوغان لماكرون: نعرفكم جيدا فأنتم من قتلتم مليون جزائري و800 ألف رواندي
Reuters zuz/ive
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره التركي رجب طيب أردوغان
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جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقاداته للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قائلا إن فرنسا الاستعمارية تسببت في مقتل مليون جزائري، و800 ألف رواندي.

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وجاءت تصريحات أردوغان في كلمة ألقاها مساء السبت خلال فعالية نظمها حزبه "العدالة والتنمية"، بمدينة إسطنبول.

وقال أردوغان مخاطبا ماكرون: "سبق وأخبرتك هاتفيا بأن تعتبر من التاريخ، ولا تعط تركيا دروسا في الإنسانية"، مضيفا "نحن نعرفكم جيدا فأنتم من قتلتم مليون جزائري، و800 ألف رواندي".

وأشار إلى أن الذين يستهدفون تركيا واقتصادها "يسعون لثنينا عن مواقفنا المشرفة والحازمة".

المصدر: "الأناضول"

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