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قناة إسرائيلية: ترامب يخطط لعمل دبلوماسي نحو تطبيع أوسع بين إسرائيل ودول عربية

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قناة إسرائيلية: ترامب يخطط لعمل دبلوماسي نحو تطبيع أوسع بين إسرائيل ودول عربية
Reuters Ronen Zvulun
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أفادت القناة الـ12 العبرية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يخطط لعمل دبلوماسي جديد لدفع التطبيع بين إسرائيل والدول العربية.

وأكدت القناة اليوم السبت أن هذه الخطوة ستكمن بمساعدة ترامب في تسيير رحلات طيران مباشرة بين إسرائيل والمغرب.

وتأتي هذه الأنباء في ظل توصل إسرائيل بوساطة أمريكية في الأسابيع الأخيرة إلى اتفاقين تاريخيين على تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

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