أردوغان يرد على "موديز": افعلوا ما تريدون وتصنيفكم لا قيمة له

رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني بعد أن خفضت تصنيف تركيا، مقللا من أهميتها ومؤكدا أن اقتصاد بلاده يحقق قفزات نحو الأعلى.

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وقال أردوغان اليوم السبت خلال حضوره حفل تخريج في جامعة الاقتصاد والتكنولوجيا: "افعلوا ما تريدون، تصنيفكم لا قيمة له، الحقيقة واضحة والحقائق التي بين أيدينا مختلفة كثيرا".

وأعلنت "موديز" في وقت سابق من السبت، عن خفض التصنيف الائتماني لتركيا من B1 إلى B2، مع نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد التركي.

وأشارت الوكالة إلى وجود 3 عوامل رئيسية تلعب دورها في خفض التصنيف الائتماني لأي دولة، وهي المخاطر السياسية وميزان المدفوعات، والمخزون المالي، والملف الائتماني.

المصدر: الأناضول