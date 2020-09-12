باكستان.. إخلاء سبيل صحفي متهم بالإساءة للجيش

أطلقت الشرطة الباكستانية سراح صحفي متهم بالإساءة إلى الجيش، بعد أن وجهت المحكمة توبيخا للشرطة بسبب تجاوزها حدود مهامها.

واعتقل الصحفي بلال فاروقي وهو من أشد المنتقدين للجيش والحكومة بتهمتي تشويه سمعة الجيش وإثارة الكراهية الدينية أمس الجمعة، بعد أيام من تأكيد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على وجود إعلام حر في بلاده.

وقال غلام شابير محامي فاروقي: "سألت المحكمة الشرطة: إذا كان تقرير المعلومات الأولي لا يستند إلى أساس، فما الذي أعطاكم السلطة لإلقاء القبض على الناس في بيوتهم؟".

وأضاف أنه يتوقع تسليم تقرير الشرطة خلال أسبوع وإسقاط القضية.

وقال فاروقي قبل مثوله أمام المحكمة: "الاتهامات الموجهة بنشر الكراهية الدينية والتشهير بالمؤسسات سخيفة للغاية وكلها ملفقة".

المصدر: رويترز