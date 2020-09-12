رئيس الوزراء الفرنسي يخرج من العزل رغم مخالطته مصابا بكورونا

أكد مكتب رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، أنه سيخرج من العزل الذاتي بعد أن جاءت نتائج اختباراته للكشف عن فيروس كورونا سلبية للمرة الثانية، وذلك رغم مخالطته شخصا مصابا خلال أسبوع.

وكانت الاختبارات السابقة التي خضع لها كاستيكس قبل أيام أثبتت أنه لم يصب بالفيروس بعد تواجده في سيارة واحدة مع مدير سباق فرنسا للدراجات المصاب.

وفي ظل زيادة حالات الإصابة بالعدوى في البلاد مجددا أعلن رئيس الوزراء الفرنسي أمس الجمعة عن خطة لمواجة الجائحة من شأنها تجنب تكرار العزل العام الذي شهدته البلاد في الربيع تقضي بتسريع الاختبارات وتشديد الإجراءات في مدن بعينها.

وسجلت فرنسا أمس الجمعة 9.4 ألف إصابة جديدة بكورونا بعد أن كان هذا العدد في اليوم السابق على مستوى قياسي منذ بداية الجائحة بـ9.8 ألف حالة جديدة.

المصدر: رويترز