تركيا.. اعتقال 26 شخصا والبحث عن 25 لاستخدامهم تطبيقا هاتفيا

أصدرت السلطات التركية مذكرات اعتقال بحق 51 شخصا بدعوى استخدامهم تطبيق "بايلوك" الهاتفي للتراسل الفوري للأغراض التخريبية، وأعلنت القبض على 26 منهم.

وفي نطاق التحقيق الذي أجراه قسم الإرهاب والجريمة المنظمة بمكتب المدعي العام في إسطنبول نفذت الشرطة حملات اعتقال في عدد من مناطق البلاد بينها العاصمة أنقرة ومدينة اسطنبول.

وتشتبه السلطات بأن الأشخاص الـ51 ينتمون إلى حركة "الخدمة" التابعة للداعية الإسلامي المعارض فتح الله غولن المتهم بتدبير الانقلاب الفاشل في 2016.

وضبط الأمن التركي مع المقبوض عليهم "4 أوراق نقدية من فئة 1 دولار وليرة تركية ووثائق تحتوي على مذكرات تحفيزية تنظيمية والعديد من المواد الرقمية".

وتؤكد الحكومة التركية أن أعضاء حركة "الخدمة" استخدموا تطبيق "بايلوك" للتواصل.

وعقب الانقلاب اعتقلت السلطات التركية وفصلت الآلاف بتهمة الانتماء لحركة "الخدمة".

وحسب آخر الإحصائيات بلغ عدد الذين تعرضوا للاستجواب العامين الماضيين، قرابة 400 ألف شخص اعتقل منهم أكثر من 80 ألفا وتم توقيف أكثر من 141 ألفا.

المصدر: جريدة "زمان" التركية