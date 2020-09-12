وزير الدفاع التركي: نؤيد السلام والحوار في شرق المتوسط

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن بلاده تؤيد السلام والحوار والحلول السياسية في شرق المتوسط.

وقال في زيارة لمقر القوات الهجومية الغواصة في ولاية إزمير غربي البلاد: "نؤيد دائما السلام والحوار والحلول السياسية، ونحترم علاقات حسن الجوار والاتفاقيات وحقوق الجميع، ولكننا إلى جانب ذلك مصممون للغاية على حماية حقوق ومصالح بلدنا وأمتنا، وقادرون على ذلك".

وأضاف: "هناك من يأتون من آلاف الكيلومترات ويحاولون أن يلعبوا دورا هنا في شرق المتوسط، وهناك من يتجاوز حدوده ويحاول إعطاءنا الدروس وإرشادنا. لا يمكننا قبول ذلك. لقد ولدنا أحرارا ونعيش أحرارا".

وتابع: "نحن مستعدون للكفاح من أجل سيادتنا واستقلالنا، لكن خيارنا هو الحوار والحلول السياسية، وعند الضرورة، سنفعل كل ما ينبغي علينا لحماية حقوقنا ومصالحنا".

وتشهد منطقة شرق المتوسط توترا بين تركيا، واليونان وقبرص على إثر قيام أنقرة بالتنقيب في منطقة البحر وإعلانها العثور على حقل ضخم للغاز في المنطقة.

المصدر: "ترك برس"