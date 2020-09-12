إيران.. الحكم بالسجن 31 عاما على مسؤول كبير سابق

قضت محكمة إيرانية بسجن أكبر طبري المسؤول الكبير السابق في السلطة القضائية الإيرانية 31 عاما، بعد إدانته بالفساد وتبييض الأموال واستغلال السلطة.

وأفاد المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي، إن طبري أدين بـ"تشكيل وترؤس شبكة رشوة"، وحكم عليه بالسجن 31 عاما ومصادرة أملاكه، إضافة إلى غرامات مالية بقيمة 430 مليار ريال إيراني (1.65 مليون دولار).

كما حكم على طبري بالسجن 12 عاما وغرامة مالية قدرها نحو 600 مليار ريال (2.3 مليوني دولار) لإدانته بتهمة تبييض الأموال، حسب المصدر نفسه.

وبحسب القانون الإيراني، يقضي المدان عقوبة السجن الأقصى الصادرة بحقه 31 عاما في حالة طبري، دون إضافة مدة الحكم الثاني 12 عاما إليها.

وأضاف أن الأملاك المصادرة من طبري، تشمل أربع شقق في شمال طهران، وعقارين تجاريين في وسط العاصمة، إضافة إلى خمس قطع من الأراضي في منطقة سياحية معروفة في شمال البلاد.

وبدأت في يونيو الماضي محاكمة طبري و21 من شركائه المفترضين بتهمم الفساد وتبييض الأموال واستغلال النفوذ.

المصدر: أ ف ب