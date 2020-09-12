توقيف أكثر من 250 شخصا في باريس بعد مظاهرة لـ"السترات الصفر"

أوقفت الشرط الفرنسية أكثر من 250 شخصا في باريس اليوم السبت، أثناء مظاهرات نظمها نشطاء حركة "السترات الصفر" في المدينة.

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وأشارت شرطة باريس عبر "تويتر"، إلى أن "قوات الأمن أوقفت منذ بداية النهار 256 شخصا وحررت 90 محضرا" بحق المخالفين.

من جهتها، أعلنت النيابة العامة لمدينة باريس أن 137 موقوفا تم اعتقالهم.

وسابقا اليوم، أفادت السلطات بتوقيف 200 واعتقال 75 موقوفا أثناء المظاهرات في باريس، في أول يوم لاحتجاجات حركة "السترات الصفر" بعد انقضاء فترة الإجازات الصيفية.

من جهتها، أفادت قناة CNews بأن ما بين 80 و100 شخص شاركوا في أعمال شغب تتخلل الاحتجاجات المستمرة في الدائرة السابعة عشرة للعاصمة، حيث يحاول المتظاهرون اختراق طوق الشرطة التي تستخدم قنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات.

وفي مدينة ليون، التي شهدت هي الأخرى مظاهرات احتجاجية، تمكن عناصر الأمن من طرد المتظاهرين من وسط المدينة التي تستعد لاستقبال نهائي إحدى مراحل سباق "دورة فرنسا الدولية للدراجات".

كما أفادت قناة BFM التلفزيونية بوقوع اشتباكات بين محتجين والشرطة في مدينة مارسيليا، حيث تجمع المتظاهرون في منطقة الميناء القديم وسط المدينة.

المصدر: نوفوستي + تاس