الحرس الثوري الإيراني يتوعد البحرين بعد التطبيع مع إسرائيل

دان الحرس الثوري الإيراني بشدة إقامة البحرين علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، مشددا على أن اتفاقات التطبيع لن تفلح في تحقيق أي إنجاز لأمريكا وداعمي إسرائيل.

وقال في بيان صحفي: "على حاكم البحرين أن ينتظر الانتقام الشديد من مجاهدي القدس والشعب المسلم والغيور لهذا البلد".

واعتبر "الحرس الثوري" في بيانه أن "العمل المخزي الذي قام به آل خليفة والنظام العميل الحاكم في البحرين بإقامة علاقات مع الكيان الصهيوني، والذي تم ضد إرادة الشعب المسلم في هذا البلد هو حماقة عظيمة تفتقر للشرعية وستتلقى الرد المناسب".

وأضاف: "دومينو تطبيع علاقات الكيان الصهيوني مع حكام بعض الدول العربية بهندسة البيت الأبيض والرئيس الأمريكي المكروه والغبي، عقب فرض الذل على الدول الإسلامية ونهب ثرواتها، وتوفير الأمن لمحتلي فلسطين، ومغتصبي القدس الشريف، لن يؤدي إلى أي نتيجة".

وحذر البيان "حكام البحرين خاصة والخليج عامة من فتح الباب أمام نفوذ الكيان الصهيوني وتمدده في منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان الاستراتيجية"، مؤكدا أن "الفعل الشيطاني والشرير للنظام القمعي في البحرين كغيره من مخططات التسوية الشريرة والخيانية لن تحقق أي مكسب للولايات المتحدة وحماة الصهاينة قتلة الأطفال".

المصدر: وكالة مهر