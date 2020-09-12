 
مباشر

"أسترا زينيكا" وجامعة أوكسفورد تستأنفان اختبارات لقاحهما ضد كورونا

أخبار العالم

Reuters Dado Ruvic
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oq17

أعلنت شركة "أسترا زينيكا" البريطانية السويدية لإنتاج الأدوية اليوم السبت، عن استئناف اختبارات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي تعمل على تطويره بالتعاون مع جامعة أوكسفورد.

وأكدت الشركة في بيان منشور على موقعها الإلكتروني أن الاختبارات السريرية للقاح الذي يحمل اسم AZD1222 استؤنفت بعد أن أكدت الوكالة التنظيمية البريطانية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) سلامتها.

إقرأ المزيد
عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم يتجاوز 150 ألف
عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم يتجاوز 150 ألف

وأعلنت الشركة في السادس من سبتمبر تعليق اختبارات اللقاح في جميع الدول، بهدف السماح للجان المستقلة والهيئات التنظيمية الدولية المختصة بمراجعة البيانات الخاصة بسلامة الاختبارات، مبدية حرصها على سلامة المتطوعين المشاركين في الاختبارات.

وأفادت تقارير إعلامية بأن تعليق الاختبارات في مراحلها المتقدمة جاء بسبب ظهور مضاعفات خطيرة لدى أحد المتطوعين في المملكة المتحدة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا