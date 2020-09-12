اعتقال نحو 30 مشاركا في مظاهرة في مينسك

اعتقل رجال الأمن البيلاروسي، حوالي 30 مشاركا في الاحتجاج، الذي دعت إليه المعارضة البيلاروسية اليوم السبت، في ميدان الحرية بوسط العاصمة مينسك.

وأفاد مراسل "تاس"، من مكان الحادث، بأن المشاركين في الفعالية باشروا بالتجمع في ساحة الحرية بدعوة من المعارضة التي وعدت بتنظيم "المسيرة النسائية الأعلى صوتا والأكثر حشدا".

يوم أمس، طلب منظمو الفعالية، من المشاركات أن تأخذن معهن الصور والملصقات لدعم جميع النساء البيلاروسيات اللواتي يتعرضن للملاحقة والاضطهاد، وكذلك الصراخ بصوت عال بأسمائهن.

تجمع في الساحة حوالي 200 شخص، وحملت بعض النسوة على أكتافهن العلم الأبيض والأحمر، راية المعارضة. في البداية لم تتدخل الشرطة، لكنها حذرت المشاركات من أن الفعالية غير مرخصة وغير مشروعة، لكنها في وقت لاحقت باشرت باعتقال المشاركات ونقلهن إلى أقسام الشرطة القريبة. بعد ذلك غادر القسم الأكبر من المشاركين، ساحة الحرية. لكن بعد فترة وصلت إلى الساحة مجموعة جديدة من أنصار المعارضة حاملة الأعلام البيضاء والحمراء. وخلال ذلك دقت المتظاهرات على الطناجر ورددن شعارات مناهضة للحكومة.

وقالت السكرتيرة الصحفية لقسم شرطة مينسك، ناتاليا غانوسيفيتش، إن الشرطة تحتجز المشاركين وتنقلهم إلى أقسام الشرطة الإقليمية، لأن الفعالية غير مرخصة.

وفقا للقانون، يمكن أن تصل غرامة المشاركة في الأحداث الجماعية غير المرخصة إلى 783 روبلا بيلاروسيا (حوالي 24.5 ألف روبل روسي).

المصدر: تاس