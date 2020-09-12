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قتلى بانفجار لغم أرضي في سيارة إسعاف جنوبي مالي

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قتلى بانفجار لغم أرضي في سيارة إسعاف جنوبي مالي
Reuters
تفجير في مالي (صورة أرشيفية)
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أفادت وزارة الصحة في مالي اليوم السبت، بأن ستة مدنيين، بينهم امرأة حامل، قتلوا جنوبي البلاد إثر انفجار لغم أرضي في سيارة إسعاف كانوا فيها.

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وقال مسؤول كبير بالوزارة إنه لم يتضح بعد من يقف وراء زرع اللغم، لكن الواقعة هي الأولى في منطقة سيكاسو الجنوبية.

وأوضح المسؤول قائلا إن "سيارة الإسعاف كانت قد غادرت يوروسو لنقل امرأة حامل إلى بورا"، مضيفا أن "كل الركاب قتلوا، ستة قتلى معظمهم نساء".

ويهاجم متشددون على صلة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" جنودا ومدنيين في شمال ووسط مالي لكن جنوب البلاد ظل إلى حد كبير بعيدا عن العنف.

المصدر: "رويترز"

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