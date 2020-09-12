مسيرة نسائية صاخبة وسط مينسك بدعوة من المعارضة

تجمعت المئات من النساء في ساحة الحرية وسط العاصمة البيلاروسية مينسك، حيث دعت المعارضة إلى "أكبر مسيرة نسائية وأكثرها صخبا".

وأوصى منظمو الفعالية، بأن ترفع المشاركات "صورا وملصقات لدعم جميع النساء البيلاروسيات اللواتي تعرضن للملاحقة والاضطهاد"، ويصرخن بصوت عال بأسمائهن عبر مكبرات للصوت".

وأفاد مراسل "تاس" من مكان الفعالية، بتجمع حوالي 200 شخص بالفعل في الميدان. وذكر أن بعض النساء حملن أعلاما على أكتافهن.

ولاحقا بدأت شرطة مينسك، باعتقال المشاركات في الاحتجاج غير المرخص.

المصدر: تاس