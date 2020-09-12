السفير الروسي يتوقع من واشنطن تكثيف التعاون في مكافحة الإرهاب

قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، الجمعة، إن روسيا مستعدة لتكثيف التعاون مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، وأضاف أن الأمر يتوقف على موقف الجانب الأمريكي.

وتابع السفير، خلال فعالية إنزال العلم على أراضي البعثة الدبلوماسية الروسية، تخليدا لذكرى ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية: "توحدنا ليس فقط اللحظات عندما يكون كل شيء على ما يرام، بل وكذلك لحظات المصائب. قبل 19 عاما وقعت مأساة. كان الرئيس فلاديمير بوتين من أوائل الذين دعموا الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن والشعب الأمريكي".

وقال الدبلوماسي الروسي: "كدليل على الاحترام والحزن على الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الهجمات الإرهابية، قمنا بإنزال العلم في السفارة الروسية. تعتبر الحرب ضد الإرهاب فرصة جيدة للغاية، وهي مجال يمكننا من خلاله التعاون مع الولايات المتحدة. ونحن مستعدون لذلك". وشدد على أن الكرة الآن في ملعب الشركاء الأمريكيين.

وأشار أنطونوف إلى أن العلاقات الروسية الأمريكية، تمر بأزمة عميقة، ولا يتوقع حدوث انفراج فيها بالمستقبل القريب.

المصدر: تاس