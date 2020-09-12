 
مباشر

حذف صور الفتيات من كتاب مدرسي يثير غضب الإيرانيين

مجتمع

حذف صور الفتيات من كتاب مدرسي يثير غضب الإيرانيين
Reuters
فتيات إيرانيات، صورة تعبيرية من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/opyp

حذفت وزارة التربية والتعليم الإيرانية صور فتيات كانت موجودة منذ سنوات على غلاف أحد الكتب المدرسية، ما أثار موجة غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إقرأ المزيد
تنفيذ حكم الإعدام بحق بطل المصارعة الإيراني
تنفيذ حكم الإعدام بحق بطل المصارعة الإيراني

ويظهر في النسخة الجديدة من كتاب الرياضيات للصف الثالث الابتدائي، أن السلطات التربوية أزالت صور فتيات يرتدين الزي المدرسي، واقتصرت الصورة على الذكور فقط.

حذف صور الفتيات من كتاب مدرسي يثير غضب الإيرانيين
RT

واعتبر الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الأمر دليل على "كراهية النساء والتمييز ضدهن".

وفي وقت لاحق، أصدرت وزارة التربية والتعليم توضيحا جاء فيه أن الحذف تم بعد توصية من مختصين فنيين، قالوا إن الصورة تبدو فوضوية وغير منمقة لذا تم حذف صور الفتيات منها.

من جانبه قال نسيم بهاري، الرسام الذي رسم الصورة الأولى لكتاب الرياضيات، في تعليق ساخر إن "السلطات الإيرانية ربما أزالت الفتيات من الرسم لأنها تعتقد أنها كانت تركض لتعانق الفتى!".

المصدر: RT+ سبوتنيك

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا