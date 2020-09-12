الجيش الكولومبي يلقي القبض على زعيم متمردي "جيش التحرير"

نفذت القوات المسلحة الكولومبية، عملية في شرق البلاد، تمكنت خلالها من إلقاء القبض على أحد رؤوس الجماعة اليسارية المتمردة المتطرفة "جيش التحرير الوطني".

وقالت محطة إذاعة La FM، أمس الجمعة، إن عملية "إسبارطة"، التي شاركت فيها وحدات من الجيش والشرطة، جرت في بلدة التارا (مقاطعة نورتي دي سانتاندير الشرقية).

وخلال العملية تم القبض على أحد زعماء جيش التحرير، المعروف بالاسم المستعار "كولومبيانو". وأضافت المحطة أن المعتقل كان يشرف على إنتاج وبيع المخدرات، وكان مسؤولا أيضا عن الاتصال بالعصابات المكسيكية.

يضم "جيش التحرير الوطني" في صفوفه حوالي 1.5 ألف عنصر، ويعتبر في الوقت الحالي، الجماعة المتمردة الوحيدة التي بقيت ناشطة في كولومبيا بعد أن دخلت الحكومة في اتفاقية سلام مع القوات المسلحة الثورية لكولومبيا في نوفمبر 2016.

المصدر: تاس