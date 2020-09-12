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استطلاع: ترامب يتأخر عن بايدن بـ10 نقاط مئوية

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استطلاع: ترامب يتأخر عن بايدن بـ10 نقاط مئوية
AFP SAUL LOEB, Robyn BECK
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أظهر استطلاع للرأي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتأخر بـ10 نقاط مئوية عن منافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن.

وحسب الاستطلاع الذي أجرته "ياهو نيوز" ومؤسسة "YouGov"، فإن نسبة تأييد بايدن بلغت 49% ممن شملهم الاستطلاع، بينما أعرب 39% عن تأييدهم لترامب.

وعزز بايدن تقدمه على ترامب بالمقارنة مع استطلاع رأي سابق، أجرته المؤسستان ذاتهما بعد اختتام مؤتمر الحزب الجمهوري، حين كان المرشح الديمقراطي يتقدم على الرئيس الحالي بـ6 نقاط مئوية.

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ويأتي ذلك بعد نشر وسائل الإعلام لمقتطفات من كتاب الصحفي بوب وودورد عن ترامب، والذي تضمن العديد من التصريحات المثيرة للجدل، من بينها تصريحاته حول أنه تعمد التقليل من شأن خطورة فيروس كورونا علنيا.

وقال 23% من الأمريكيين الذين تم استطلاع آرائهم، إن نشر تصريحات ترامب أثر على خيارهم، ودفعهم لتغيير رأيهم ومن بين هؤلاء 15% قالوا إنهم صوتوا لصالح ترامب في انتخابات الرئاسة الماضية عام 2016.

وأشارت "ياهو نيوز" إلى أن الاستطلاع جرى خلال الفترة بين 9 و11 سبتمبر الجاري، وشمل 1577 مواطنا، وأن نسبة الخطأ تصل إلى حوالي 3.3%.

المصدر: ياهو نيوز

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