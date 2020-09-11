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مواقع إخبارية: حركة "حرية" تعلن القبض على ضباط في الموساد - فيديو

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مواقع إخبارية: حركة
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ضباط الموساد الإسرائيلي
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تداولت مواقع إخبارية مقطع فيديو نشره حساب "INTELSky"، تعلن فيه جهة تعرّف نفسها بـ"حركة حرية" أن ضباطا في الموساد الإسرائيلي وقعوا في قبضتها.

ونشرت الحركة المقطع المصور للضباط الذين اشارت إليهم، متوعدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"دفع الثمن".

وجاء في الفيديو، أن "الضابط الأول يدعى ديفيد بن روزي، فيما لم تذكر اسم الثاني أو صورة الثالث".

ولم يصدر أي تعليق رسمي إسرائيلي على المقطع المصور أو "الضباط" الذين ظهروا فيه.

المصدر: "وكالات"

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