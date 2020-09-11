مواقع إخبارية: حركة "حرية" تعلن القبض على ضباط في الموساد - فيديو

تداولت مواقع إخبارية مقطع فيديو نشره حساب "INTELSky"، تعلن فيه جهة تعرّف نفسها بـ"حركة حرية" أن ضباطا في الموساد الإسرائيلي وقعوا في قبضتها.

ونشرت الحركة المقطع المصور للضباط الذين اشارت إليهم، متوعدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"دفع الثمن".

#BREAKING A party calling itself a freedom movement claims that they captured Israeli Mossad officers and publishes a short video clip of them, and they promise Netanyahu to pay the price! pic.twitter.com/xJXAJV8SNY — INTELSky (@Intel_Sky) September 9, 2020

وجاء في الفيديو، أن "الضابط الأول يدعى ديفيد بن روزي، فيما لم تذكر اسم الثاني أو صورة الثالث".

ولم يصدر أي تعليق رسمي إسرائيلي على المقطع المصور أو "الضباط" الذين ظهروا فيه.

المصدر: "وكالات"