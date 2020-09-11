المراكز الأمريكية: 1091 وفاة و37 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أحصت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 37451 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1091 وفاة.

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ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس الخميس.

وبلغ إجمالي الإصابات بالمرض في الولايات المتحدة 6 ملايين و381 ألفا و13 إصابة، والوفيات 191353 حالة.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

المصدر: رويترز