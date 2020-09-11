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المراكز الأمريكية: 1091 وفاة و37 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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المراكز الأمريكية: 1091 وفاة و37 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
Reuters
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أحصت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 37451 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1091 وفاة.

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وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ190 ألف حالة
وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ190 ألف حالة

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس الخميس.

وبلغ إجمالي الإصابات بالمرض في الولايات المتحدة 6 ملايين و381 ألفا و13 إصابة، والوفيات 191353 حالة.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

المصدر: رويترز

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