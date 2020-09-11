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أكار: على اليونان ألا تقع في فخ استغلالها من دول أخرى

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أكار: على اليونان ألا تقع في فخ استغلالها من دول أخرى
AFP JOHN THYS
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
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اعتبر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أنه على اليونان أن تتجنب "الوقوع في فخ الاستغلال من قبل دول أخرى" لم يسمها، مشيرا إلى أن تلك الدول "تسعى لتحقيق مصالحها".

وشدد أكار في كلمة له اليوم الخميس، على أن "الدول التي تحيك المكائد لتركيا في مسألة شرق المتوسط، سيكون مصيرها الخسران، كما حدث في التاريخ".

وتمنى "ألا تكون اليونان طبقا على مائدة دول أخرى تريد استغلالها... نحن دائما نذكرهم بهذا، أتمنى أنهم يعون هذا الأمر".

وتابع: "من أجل وقف التصعيد شرقي المتوسط ينبغي على بعض الدول التزام الصمت، لا داعي لأن تفعل أي شيء، وكل ما عليها هو أن تصمت".

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وأكد أن تركيا "دائما تؤيد حل الخلافات في شرقي المتوسط استنادا للقوانين الدولية، ومراعاة حسن الجوار والحوار بناء على الاحترام المتبادل".

واستنكر المناورات العسكرية التي جرت في الفترة الأخيرة في شرقي المتوسط، معتبرا إياها "تهديدا" لتركيا. وقال: "نحن ندعو للصداقة ولعلاقات حسن الجوار، لكن يردون علينا بالمناورات العسكرية وتكديس الأسلحة".

المصدر: الأناضول

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